روسيا ترفض تقليص عدد مدن مونديال 2018

قال وزير الرياضة الروسي، فيتالي موتكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترفض تقليص عدد المدن المضيفة لمباريات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا.

وأوضح موتكو في تصريحات إلى وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، "المباريات ستقام في 11 مدينة وفي 12 استادا تبلغ سعة كل استاد منها 45 ألف مقعد على الأقل"، مشيراً إلى أن أي تغيير في التصور الخاص بالبطولة يحتاج إلى قرار من اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

واقترح الفيفا تقليص عدد الاستادات المضيفة للبطولة ليكون تسعة استادات، وأن يبلغ الحد الأدنى لسعة الاستاد الواحد 35 ألف مقعد باستثناء الاستادات التي تستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية ومباراتي الدور قبل النهائي.

وناقش السويسري، جوزيف بلاتر، رئيس الفيفا هذه التغييرات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى منتجع سوتشي الروسي قبل أيام، حسب ما أفاد بيان للفيفا.

وأوضح موتكو أن موقف الفيفا مجرد "رسالة سياسية"، وأن تقليص سعة الاستادات التي يتم إنشاؤها حاليا بالفعل سيبطئ بشكل واضح من سير الاستعدادات. واقترح موتكو أن يرسل فيفا مجموعة من الخبراء إلى روسيا، وأن يبحث الطرفان عن حل مشترك.

وبخلاف العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ ومنتجع سوتسي، تتضمن قائمة المدن المضيفة لمونديال 2018 مدنا أقل كثيرا في الشهرة مثل سارانسك وكاليننجراد وإيكاترنبرغ.

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن كاليننجراد وإيكاترنبرغ يواجهان مخاطر الاستبعاد من قائمة المدن المضيفة.