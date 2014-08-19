شفاينشتايغر يغيب عن بايرن ميونخ "عدة أسابيع"

سيفتقد بايرن ميونيخ الألماني خدمات لاعب وسطه باستيان شفاينشتايغر لعدة أسابيع بسبب إصابة في ركبته، بحسب ما ذكرت وكالة "سيد" الألمانية الرياضية، نقلاً عن رئيس النادي البافاري كارل هاينتس رومينيغيه.

وأشار رومينيغيه إلى أن الإصابة لن تبعد شفاينشتايغر عن الملاعب لأسبوع أو اثنين وحسب بل لفترة أطول، متحدثا عن ضرورة التحلي "بالصبر لعدة أسابيع".

ويعاني لاعب الوسط المتوج مع بلاده بلقب مونديال 2014 من إصابة في أوتار ركبته اليسرى، وهو سيغيب بالتالي عن افتتاح الدوري المحلي الجمعة المقبل ضد فولفسبورغ.

وأشار رومينيغيه إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد يغيب أيضا عن مباراة بلاده الودية ضد الارجنتين في الثالث من الشهر المقبل في اعادة لنهائي البرازيل 2014، وعن مستهل مشوار "ناسيونال مانشافت" في تصفيات كأس اوروبا 2016 ضد اسكتلندا بعدها باربعة ايام.

وتشكل إصابة "شفايني" ضربة أخرى لبايرن الذي سيفتقد لاعب وسطه الآخر الإسباني خافي مارتينيز حتى نهاية العام بسبب تمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى.

وتعرض مارتينيز للإصابة في الشوط الأول من مباراة الكأس السوبر الألمانية التي خسرها فريقه في منتصف الأسبوع الماضي ضد غريمه بوروسيا دورتموند (صفر-2).

ويعاني الفريق البافاري أيضا من اصابة الاسباني الاخر ثياغو الكانتارا في ركبته والتي تبعده عن الملاعب منذ مارس الماضي، علما أنه تخلى عن خدمات لاعب الوسط الآخر توني كروس لمصلحة ريال مدريد الاسباني.