كوستا وسيسك يقودان تشيلسي لتحقيق فوزه الأول بالدوري

ترك الوافدان الجديدان دييغو كوستا وسيسك فابريغاس تأثيرا فوريا مع تشيلسي الذي استهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز3-1 على مضيفه بيرنلي في وقت متأخر من مساء أمس.

وكان فابريغاس لاعب وسط أرسنال السابق الذي ضمه تشيلسي من برشلونة قبل بداية الموسم مؤثرا طيلة المباراة، ولعب دورا في الأهداف الثلاثة وشكل ثنائيا رائعا في الوسط مع ايدن هازارد.



وتعافى تشيلسي من هدف مبكر في مرماه في الدقيقة 14 وتحول سريعا لاداء رائع خلال نصف ساعة مبهرة ليتقدم 3-1 مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني اكتفى فريق المدرب جوزيه مورينهو بما فعله بينما قدم بيرنلي - الذي رشحه كثيرون للهبوط - عرضا قويا بعدما بدا الفريق اللندني في طريقه لإحراز المزيد من الأهداف.

وفي أجواء حماسية تقدم بيرنلي على نحو مفاجئ بتسديدة رائعة من سكوت ارفيلد بعد تمريرة عرضية جيدة من مات تايلور.

لكن أي آمال عند مشجعي بيرنلي في مفاجأة تبددت سريعا بعدما أظهر تشيلسي لماذا يرشحه العديد من المتابعين لاحراز اللقب هذا الموسم.

وبعد ثلاث دقائق من هدف ارفيلد ادرك كوستا - مهاجم منتخب اسبانيا البرازيلي المولد والمنضم مؤخرا من أتلتيكو مدريد - التعادل للفريق اللندني في مباراته الأولى مع الفريق بعدما تابع كرة برانيسلاف ايفانوفيتش العرضية التي ارتدت من القائم عقب تمريرة بالكعب من فابريغاس.

وفي غضون أربع دقائق أصبح تشيلسي في المقدمة ومرر فابريغاس كرة جميلة من لمسة واحدة إلى أندريه شورله الفائز بكأس العالم مع ألمانيا ليضعها بثقة في الشباك.

وبدا بيرنلي مصدوما وسيشعر مدربه شون دايتش بخيبة أمل من مدافعيه في الهدف الثالث لتشيلسي، إذ لم يكن ايفانوفيتش مراقبا اثناء مقابلته لركلة ركنية من فابريغاس ليهز الشباك في الدقيقة 34.

وأثار مورينهو دهشة البعض باختيار تيبو كورتوا في حراسة المرمى على حساب بيتر شيك وأظهر الحارس البلجيكي قدراته بعد قليل من بداية الشوط الثاني عندما تصدى لتسديدة ارفيلد ليحرمه من هدف ثان.