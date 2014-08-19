كونتي: سأضم اللاعب الجيد خارج الملعب إلى المنتخب

أعرب مدرب يوفنتوس السابق أنتونيو كونتي عن فخره بتسلمه مهمة الإشراف على المنتخب الإيطالي لكرة القدم، "المنصب الذي يرغب به الجميع"، متعهدا بإعادة "الآزوري" الى نادي النخبة.

"انا متأثر لفكرة تمثيلي لايطاليا التي تعتبر من اكثر المنتخبات اهمية في العالم الى جانب البرازيل بوجود اربع نجمات على صدرها (اربعة كؤوس عالم)"، هذا ما قاله كونتي من روما في مؤتمره الصحافي الاول كمدرب للمنتخب خلفا لتشيزاري برانديلي الذي استقال من منصبه بعد الخروج من الدور الاول لمونديال البرازيل 2014.

وواصل "انا أجلس في المقعد الذي يرغب به جميع المدربين، واشعر بالفخر لان كارلو تافيكيو (الرئيس الجديد للاتحاد الايطالي) فكر بي"، معترفا في الوقت ذاته بان المنتخب "يمر في فترة صعبة" بعد مشاركته المخيبة في مونديال البرازيل.

وتابع "لم اخف يوما من التحديات، انا مقتنع من نجاحنا في النهوض وذلك لان مكانة ايطاليا بين الاوائل في العالم"، معربا عن ثقته بوجود لاعبين جيدين للمنتخب الايطالي "لكن الاهم هو خلق الروح الجماعية".

وبدا كونتي منزعجا من سؤال طرحه عليه احد الصحافيين حول امكانية تأثير شركة بوما للمستلزمات الرياضية التي ستمول جزءا من راتبه السنوي، على اختياره للاعبين، قائلا: "الذي يعرف انتوني كونتي يعلم تماما بان شيئا او احدا لا يقرر عني، لا شيء ولا احد على الاطلاق!".

وسيتقاضى كونتي اكثر من اي مدرب اشرف في السابق على "الآزوري" وذلك بفضل عقد الرعاية الذي يربطه بشركة بوما للمستلزمات الرياضية، ما دفع وسائل الاعلام المحلية لطرح تساؤلات حول احتمال وجود تضارب في المصالح.

وتم تعيين كونتي لمدة عامين، وسيتقاضى مدرب يوفنتوس السابق 2ر3 مليون يورو سنويا، ما يجعله المدرب الوطني الاعلى راتبا بعد فابيو كابيلو الذي يتقاضى مع المنتخب الروسي اكثر من 7 ملايين يورو سنويا.

وذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان نصف المبلغ الذي سيحصل عليه كونتي سنويا مصدره بوما، كما أن ما سيتقاضاه سيتجاوز الـ2ر3 مليون يورو بسبب المكافآت التي سيحصل عليها في حال تأهل ايطاليا الى كأس اوروبا 2016 وفي حال تقدمها الى المراكز الثمانية الاولى في الترتيب العالمي الذي تحتل فيه حاليا المركز الرابع عشر بعد خروجها المخيب من الدور الاول لمونديال 2014.

وسيبدأ كونتي مشواره مع المنتخب في الرابع من الشهر المقبل في مباراة ودية ضد هولندا في باري.

وستكون المهمة الاولى لكونتي قيادة المنتخب الى نهائيات كأس اوروبا 2016 التي تبدأ تصفياتها في التاسع من الشهر المقبل حيث يتواجه في المجموعة الثامنة مع النرويج خارج قواعده، وتضم المجموعة ايضا كرواتيا وبلغاريا واذربيجان ومالطا.

ويواجه كونتي صعوبة في مهمة اختيار اللاعبين بعد فشل مونديال 2014 واعتزال نجوم كبار مثل الحارس القائد جانلويجي بوفون وصانع الالعاب الرائع اندريا بيرلو، وقد سئل عن المهاجم ماريو بالوتيلي الذي واجه الكثير من الانتقادات (بعضها عنصرية) لاتهامه بعدم تقديم كل ما لديه في مونديال البرازيل، فكان رده: "لا اريد التحدث عن هذا او ذاك اللاعب، بامكان كل اللاعبين الايطاليين المشاركة لكن يجب ان يستحقوا الاستدعاء الى المنتخب. انا اقيم اللاعبين وحتى الرجال ايضا (اي شخصية اللاعبين)".

واكد كونتي انه سيعتمد في خياراته على ما يراه في ارضية الملعب وخارجها، مضيفا "لطالما اعتمدت هذه الطريقة: في اللحظات الصعبة، الصفات الانسانية هي الاهم، فانا افضل اللاعب الجيد والانسان الرائع على ان يكون الوضع معاكسا".

