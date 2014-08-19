مانشستر يونايتد يحصل على روخو مقابل 20 مليوناً وناني

أعلن سبورتينغ لشبونة، وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انتقال ظهيره الأيسر الأرجنتيني ماركوس روخو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أن يستعيد من الأخير المهاجم البرتغالي لويس ناني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان روخو (24 عاما) أحد نجوم مونديال البرازيل 2014، وسجل هدف الفوز في مرمى نيجيريا في الدور الأول. ولعب ماركوس في صفوف سبورتينغ لشبونة منذ 2012، بعد أن انتقل إليه من سبارتاك موسكو الروسي.

وأوضح سبورتينغ لشبونة في بيان له أن قيمة الصفقة تصل إلى 20 مليون يورو، 4 منها للنادي الروسي. ويعود المهاجم ناني (27 عاما) إلى سبورتينغ الذي تركه قبل 8 أعوام لمصلحة مانشستر يونايتد.

وبحسب الاتفاق بين الناديين، سيلعب ناني الذي سجل هدفا أيضا في كأس العالم في مرمى المنتخب الأميركي، الموسم المقبل في صفوف سبورتينغ لشبونة على سبيل الإعارة في صفقة مجانية.

ويأتي تعاقد يونايتد المرتقب مع روخو الذي يجيد أيضا اللعب في مركز قلب الدفاع، بعد فشل حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع الألماني ماتس هوميلس من بوروسيا دورتموند أو البلجيكي توماس فرمايلن المنتقل من أرسنال الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني.

وكان فريق المدرب الهولندي لويس فان غال وقع في فخ المباراة الافتتاحية في الدوري بسقوطه أمام ضيفه سوانسي 1-2.