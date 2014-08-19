"الكاف" ينقل مباراة غينيا وتوغو بسبب "إيبولا"

ذكر الاتحاد التوغولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مباراة منتخبه مع نظيره الغيني ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها المغرب مطلع العام المقبل، والمقررة في 5 سبتمبر، نقلت من كوناكري إلى الدار البيضاء.

وقال مدير الاتصالات في الاتحاد التوغولي، هيرفيه اغبودان لوكالة فرانس برس "نقلت مباراة غينيا وتوغو. هذا الخبر ورد في رسالة من الاتحاد الإفريقي للعبة، استلمها الاتحاد التوغولي اليوم الثلاثاء".

وغينيا هي إحدى أربع دول ينتشر فيها وباء ايبولا، والدول الثلاث الأخرى هي ليبيريا وسيراليون (انسحبت من التصفيات للسبب عينه) ونيجيريا، وأدى الوباء إلى وفاة 1145 شخصا حسب آخر حصيلة.

وكان الاتحاد التوغولي طلب من الاتحاد الإفريقي نقل المباراة إلى بلد آخر، فطلب الأخير بدوره من الاتحاد الغيني نقل مباريات المنتخبات الغينية المقررة على أرضها حتى منتصف سبتمبر.

ولم تسجل إي إصابة بايبولا في توغو التي اتخذت سلطاتها إجراءات صحية مترافقة مع حملات توعية مكثفة.