بكنباور ينصح البايرن بشراء سامي خضيرة من الريال

أكد فرانز بيكنباور الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أن ناديه يجب أن يسعى جاهداً لضم لاعب خط وسط منتخب ألمانيا سامي خضيرة إلى صفوفه.

وصرح بيكنباور لصحيفة "سبورت بيلد" الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء قائلاً: "إن خضيرة لاعب يناسب كل فريق. سيناسبنا جيداً أيضا. إنه لاعب قوي للغاية، وسيناسبه اللعب سواء إلى جوار باستيان شفاينشتايجر أو فيليب لام. سيكون ذلك رائعا".

ويبحث بايرن إمكانية تعزيز صفوفه بعد إصابة لاعبه خافي مارتينيز بتمزق في أربطة الركبة وابتعاده عن الملاعب لنهاية هذا العام. وهذا بخلاف ابتعاد تياجو ألكانتارا لنهاية أكتوبر المقبل وابتعاد شفاينشتايجر لبضعة أسابيع هو الآخر.

ولم يظهر خضيرة ، الذي فاز مع منتخب ألمانيا مؤخرا بلقب بطولة كأس العالم بالبرازيل، في الآونة الأخيرة مع فريقه الإسباني ريال مدريد. وما زال من غير المعروف ما إذا كان سيبقى مع الفريق لنهاية مدة تعاقده في 2015 أم أنه سينتقل قبل ذلك إلى جهة أخرى قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية في أول سبتمبر المقبل.

وأكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن أن ناديه يحتاج لضم لاعبين جدد لتعويض غياب اللاعبين المصابين، ولكن يبدو أن تركيز النادي البافاري منصب حالياً على مدافع روما المغربي المهدي بن عطية.