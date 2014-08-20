سوانزي سيتي يعزز دفاعه بالأرجنتيني فرنانديز

أعلن سوانزي سيتي الويلزي، المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز، عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني فيديريكو فرنانديز من نابولي الإيطالي بعقد يمتد لأربعة أعوام من دون أن يعطي أي تفاصيل عن قيمة الصفقة.

وقال سوانزي في موقعه الرسمي: "يسعد سوانزي سيتي أن يؤكد التوقيع مع مدافع نابولي والأرجنتين فيديريكو فرنانديز مقابل مبلغ لن نفصح عنه، وذلك بانتظار الحصول على الضوء الأخضر الدولي"، أي موافقة الاتحاد الدولي "فيفا" على إجراءات الصفقة.

وواصل "لقد تجاوز اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الفحص الطبي يوم الاثنين قبل أن يوقع اليوم (الأربعاء) في ملعب ليبرتي على عقد لأربعة أعوام".

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن قيمة الصفقة قد بلغت حوالي 10 ملايين يورو.

ويدافع فرنانديز الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال 2014 ووصل معه إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ألمانيا (صفر-1)، عن ألوان نابولي منذ2011 بعد أن انضم إليه من استوديانتيس، علماً أنه أمضى عام 2013 مع خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة.