عضلات كريستيانو رونالدو.. مرهقة

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو يعاني من حمل عضلي زائد، ما اضطره لاستبداله في مواجهة أتلتيكو مدريد ضمن ذهاب كأس السوبر الإسباني، والدفع بالكولومبي جيمس رودريغيز بدلاً منه بين شوطي المباراة.

وأوضح أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "تعرض رونالدو لحمل عضلي زائد بعد نهاية الشوط الأول. لم يكن يشعر بالراحة، سنقيم حالته، وسنخضعه لكل الفحوصات لمعرفة حالته".

وأرجأ أتلتيكو مدريد حسم هوية الفائز بكأس السوبر الإسباني لمباراة الإياب بتعادله مع ريال مدريد بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقدم الكولومبي جيمس رودريغيز أوراق اعتماده لجماهير الريال بهدفه الأول مع الفريق الذي كاد يقرب "الميرينغي" من الكأس (82)، لكن كان لراؤول جارسيا رأي آخر، إذ سجل هدفا قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، لتنتهي بالتعادل. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الجمعة المقبل على ملعب "فيسنتي كالديرون".