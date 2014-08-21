الأرجنتيني روخو ينضم إلى تدريبات مانشستر يونايتد

أكمل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الأرجنتيني ماركوس روخو لاعب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبلغت مدة تعاقد الفريق الإنجليزي مع روخو خمسة أعوام مقابل حوالي 16 مليون جنيه استرليني، حسبما ذكرت تقارير إخبارية، وفي الوقت الذي سينضم فيه روخو إلى صفوف مانشستر فإن الجناح البرتغالي لويس ناني جناح يونايتد سيعود مجددا للعب مع ناديه القديم سبورتنج لشبونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وصرح روخو البالغ 24 عاماً، للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه الجديد "إنه لشرف لي أن أقول إنني أصبحت الآن لاعبا في مانشستر يونايتد"، أضاف روخو "إن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر إثارة في العالم، والحصول على فرصة اللعب فيه مع أحد أكبر أندية العالم هو بمثابة حلم بالنسبة لي".

وأوضح "مازلت شابا، وأحرص بشدة على مواصلة تطوير مستواي، لذلك فإن اللعب تحت قيادة مدرب من العيار الثقيل مثل لويس فان جال يعتبر فرصة رائعة لي"، وتابع اللاعب الأرجنتيني "انتقلت إلى يونايتد للعمل بجد مع زملائي في الفريق من أجل الفوز بالألقاب، وأدرك أن المدرب يتطلع لتحقيق ذلك أيضا".

