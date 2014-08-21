دي ماريا يرجو المدريديين: دعوني أرحل

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو إنشيلوتي بأن الجناح الأرجنتيني انخل دي ماريا طلب الرحيل عن الفريق قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية.

وكان دي ماريا أحد نجوم فريقه الموسم الماضي عندما أحرز كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا واختير أفضل لاعب في المسابقة الثانية، لكن الجهاز الفني لا ينظر إليه كلاعب أساسي بعد أن ضم الألماني توني كروس والكولومبي خاميس رودريغيز.

وأعلن ناديا باريس سان جرمان ومانشستر يونايتد رغبتهما في التعاقد مع ماريا البالغ من العمر 26 عاما.

وقال انشيلوتي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس عشية مباراة الإياب من الكأس السوبر الاسباني ضد اتلتيكو مدريد "أولا تفاجأت بقراءة بعض التحاليل التي تتحدث عن خلاف بيني وبين النادي في ما يتعلق بدي ماريا. أود التأكيد بأن لا وجود لأي خلاف وبأننا كلانا نفكر بالطريقة ذاتها. الوضع واضح جدا، لقد طلب اللاعب وضعه على لائحة الانتقالات بعد أن رفض عرضا مقدما من النادي".

وتابع "وبالتالي فإننا حاولنا التعاقد مع لاعبين آخرين. إنها مشكلة يتعين على اللاعب نفسه حلها. إذا لم يجد حلا لمستقبله في نهاية فترة الانتقالات، فإننا سننسى الموضوع وسيعمل ضمن صفوف الفريق كما فعل الموسم الماضي. لن يكون هناك أي مشكلة".

والمح أنشيلوتي أيضا الى أن الألماني سامي خضيرة بطل العالم قد يترك الفريق ايضا وقال في هذا الصدد "الأمر يختلف مع خضيرة الذي يرتبط مع النادي بعقد لعام إضافي وقد رفض تجديده. سنرى ماذا سيحصل لكن وضعه مختلف لأنه لم يطلب الرحيل".

وكشف انشيلوتي بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاود التمارين اليوم الخميس بعد تعرضه لإصابة في ساقه في مباراة الذهاب ضد أتلتيكو مدريد حيث لم يشارك في الشوط الثاني منها.

ويأمل الفريق الملكي في احراز ثاني لقب له هذا الموسم بعد أن توج بالكأس السوبر الاوروبية اثر تغلبه على جاره اشبيلية 2-صفر الاسبوع الماضي.