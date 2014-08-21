سيميوني: لست كذاباً.. لن ننافس البارسا والريال

قلل المدرب دييغو سيميوني من فرص أتليتيكو مدريد في تكرار إنجاز الموسم الماضي والفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وسار أتليتيكو قدما بقدم مع ريال مدريد وبرشلونة طوال الموسم الماضي، وفاز باللقب بعد تعادله على ملعب نو كامب في اليوم الأخير. كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر أمام ريال مدريد.

وأبلغ سيميوني صحيفة جازيتا ديلو سبورت "لا أحب الكذب على الناس. أقولها صريحة: لا يمكننا منافسة ريال وبرشلونة".

وتابع "منافسنا الرئيسي سيكون إشبيلية وبلنسية واتليتيك بيلباو. هدفنا المركز الثالث".

وتتشابه هذه الاستراتيجية مع الخطة التي رسمها سيميوني لفريقه الموسم الماضي بعدما كان يرفض القول إن أتليتيكو سينافس على اللقب.

وباع أتليتيكو العديد من لاعبيه، ومن بينهم المهاجم البارز دييغو كوستا، لكنه عزز صفوفه أيضا بشكل جيد وأظهر خلال مباراة ذهاب كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد أنه سيكون منافسا يصعب جدا التغلب عليه هذا الموسم.

وقال سيميوني "بدأنا في تجهيز المجموعة وأجرينا تغييرات خاصة في الهجوم".

وتابع "أراها بداية جديدة خاصة في الهجوم، لأن الفريق أصبح مختلفا. مانزوكيتش وجريزمان وخيمنيز يختلفون عن كوستا وفيا وادريان".

واستطرد "أبقينا مع ذلك على قوام الفريق الأساسي، لكننا نبحث الآن عن أفضل السبل للتكيف مع الوضع الجديد ويتعين علينا الصبر".

وأضاف "نحن الأبطال، لكن التشكيلة تغيرت وأصبحنا في وضع مختلف مقارنة ببرشلونة وريال".