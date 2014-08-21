فضيحة جنسية تطيح بمدير كرستال بالاس من منصبه

تقدم إيان مودي، مدير الكرة في فريق كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، باستقالته من منصبه، اليوم الخميس، وسط مزاعم عن تورطه في رسائل نصية وإلكترونية عنصرية وجنسية وكراهية للمثلية الجنسية.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية رسائل نصية وإلكترونية بين مودي ومالكي ماكاي زميله السابق في فريق كارديف سيتي، الذي أقيل من تدريب الفريق الويلزي في شهر ديسمبر الماضي.

وكان ماكاي مرشحا ليحل محل توني بوليس، مدير الكرة السابق في الفريق، الذي رحل عن كريستال بالاس قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وعقب استقالة ماكاي، أصبح تيم شيروود، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي هو المرشح الأوفر حظا لتولي منصب مدير الكرة خلفا له.

وكان فريق كارديف سيتي قد استغنى عن خدمات مودي وماكاي في شهر ديسمبر الماضي، كما أرسل النادي وثيقة تفصيلية إلى اتحاد الكرة الإنجليزي تزعم سوء سلوكهما.