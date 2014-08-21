فينغر: لست نادماً على رحيل فابريغاس إلى تشيلسي

قال الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، إنه غير نادم على عدم إعادة لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس إلى ناديه بعد أن شاهده يلعب بقميص تشيلسي اللندني الأزرق لأول مرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

إلا أن فينغر قال في مؤتمر صحفي إنه يأسف بحق لان فابريغاس ترك فريقه في 2011 لينضم الى برشلونة الإسباني.

وأكد فينغر أنه لا يزال بحاجة الى التعاقد مع لاعب وسط آخر قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقدم فابريغاس (27 عاما) أداء متميزا خلال ظهوره الأول مع فريقه الجديد تشيلسي في الدوري عندما حقق النادي اللندني الفوز 3-1 على بيرنلي في آخر مباريات الجولة الاولى من الدوري الانجليزي يوم الاثنين الماضي.

وعاد فابرجاس الى انجلترا بعد ان أمضى ثلاثة مواسم في برشلونة. وقال المدرب الفرنسي "أنا غير نادم على ذلك على الإطلاق. ما أندم عليه هو أنه تركنا".

وعن مشاهدته فابريجاس يلعب مع تشيلسي قال فينجر "كان أمرا غريبا. لكن علينا القبول بأن اللاعبين المحترفين ينتقلون من فريق الى آخر".

وقال فينجر إن رحيل فابرجاس منح الويلزي الدولي أرون رامسي (23 عاما) فرصة للتألق وإثبات جدارته في أرسنال.

وأضاف المدرب الفرنسي قوله "الحلو في الحياة هو أن شخصا يمضي وآخر يأتي ليحل محله.. أسلوب رامسي يختلف عن أسلوب فابريجاس الا انه اصبح لاعبا يتمتع بمهارات وامكانيات هائلة ولا يزال لديه المزيد."

وسيلتقي أرسنال يوم السبت خارج ملعبه مع إيفرتون في الجولة الثانية من دوري إنجلترا ويتوقع أن تتعزز صفوفه بعودة لاعبيه الألمان بير مرتساكر ولوكاس بودولسكي ومسعود أوزيل بعد فوزهم بكأس العالم في البرازيل في الشهر الماضي.