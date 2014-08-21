ليفربول يسعى خلف المهاجم الإيطالي بالوتيلي

المصدر: ميلان - أ ف ب

أعلنت شبكة "سبورت ميديا ست" الخاصة بنادي ميلان الإيطالي، أن ليفربول أعرب عن رغبته في الحصول على خدمات مهاجمه ماريو بالوتيلي.

وكشفت الشبكة أن ليفربول عرض التعاقد مع بالوتيلي على سبيل الإعارة، لكن النادي الإيطالي يفضل التخلي عن مهاجمه المشاكس مقابل مبلغ مقداره 25 مليون يورو.

ويريد مدرب ليفربول برندن روجرز تعزيز خطه الهجومي، خصوصا بعد رحيل الأوروغوياني لويس سواريز، هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 31 هدفا، خصوصا أن فريقه سيخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علماً بأنه يعتمد حالياً على دانيال ستاريدج وريكي لامبرت الذي تعاقده معه من ساوثمبتون.

واستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد بفوز صعب على ساوثمبتون 2-1 الأحد الماضي، فيما يلاقي السيتي يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري.