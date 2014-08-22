بريطانيا تعلن تعاطفها مع "غازا" المدمن

سادت حالة من الحزن والتعاطف في الصحف البريطانية، بعد نشر جريدة "ديلي ميرور" صورة لبول غاسكوين، اللاعب الدولي السابق، وهو بوضع مزرٍ بسبب إدمانه على الكحول الذي يحاول غازا، وهو لقب اللاعب، العلاج منه.

وكشف هاري ريدناب، مدرب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، أنه عرض على بول غاسكوين، النجم الأسطوري، العمل معه بالنادي، وذلك لمساعدته من إدمان الكحول الذي يعالج منه الأخير.

وقال ريدناب في تصريحات صحافية لمصلحة جريدة "غارديان" البريطانية: "رأيت غاسكوين قبل شهر، وحاولت مساعدته بضمه إلى الطاقم التدريبي للفريق". وأردف: "قلت له سأقلك بالصباح إلى مقر النادي لنذهب سوياً، وسأفعل ذلك كل يوم لكي أنقذه من الحالة التي يعاني منها، لكنه لم يرد علي، وحتى الآن مازالت الدعوة مفتوحة له، متى ما أراد يستطيع أن ينضم إلينا، ويعمل مع اللاعبين الصغار، ويفيدهم بخبرته الكروية العريضة".

وبكثير من الأسى على حال نجم لاتسيو السابق، قال ريدناب: "إنه لاعب عظيم، ومن المحزن أن نشاهده بهذا الشكل. لقد صرف آخر قرش يملكه بحسابه، وحالته سيئة، لكن الجميع حاول مساعدته، لكن الشخص الوحيد الذي يستطيع أن ينقذ (غازا) من كبوته هو غاسكوين نفسه".

وكانت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية نشرت خبراً عن غاسكوين (46 عاماً) المهدد بالطرد من شقته، وخروجه بالشارع ثملاً، وهو الذي كان يخضع لإعادة تأهيل من الإدمان على الكحول التي أنهت مسيرته الرياضية، وتركته على حافة الإفلاس.