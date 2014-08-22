رودجرز: ليفربول لن يغيّر أسلوبه الهجومي

وعد بريندان رودجرز، مدرب ليفربول، بأن يلتزم فريقه بأسلوب لعبه الهجومي عندما يواجه مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، يوم الاثنين المقبل، في أكبر وأهم مواجهات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراتين في غاية الإثارة جمعتا بين الفريقين الموسم الماضي، خسر ليفربول 2-1 على استاد الاتحاد، قبل أن يفوز 3-2 على استاد انفيلد في أبريل الماضي، وهو الانتصار الذي بدا أنه قرب ليفربول من أول ألقابه على صعيد الدوري الإنجليزي منذ 24 عاما.

إلا أن مسيرة الفريق اهتزت، وهو ما مكن سيتي من نيل لقب الدوري بفارق نقطتين.

وقال رودجرز خلال مؤتمر صحافي في ملعب التدريب التابع لليفربول اليوم الجمعة "خضنا مباراتين كبيرتين أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، وبالطبع أصبحوا هم الأبطال".

وأضاف "إلا أنني لا أعتقد أن المباراة المقبلة ستحدد كل شيء، الأمر سيتحدد على مدار 38 مباراة".

وتابع" ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، وسنخوضها بالشكل الذي اعتدنا عليه بدون أي خوف، وسنسعى للعب بشكل هجومي"، واستطرد "ندرك أننا نملك الحرية والقدرة على التحرك والسرعة التي يمكن أن تلحق الضرر بالفرق المنافسة".

واستهل الفريقان مسيرتهما هذا الموسم بالفوز في الجولة الأولى، حيث تغلب ليفربول على ساوثامبتون 2-1، بينما فاز سيتي 2-صفر على نيوكاسل.