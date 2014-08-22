ريدناب يتوقع استقبال حافل عندما يعود إلى توتنهام

يتوقع هاري ريدناب، مدرب كوينز بارك رينجرز، استقبالا جيدا بعد غد الأحد عندما يلعب ناديه الجديد خارج ملعبه ضد توتنهام هوتسبير الذي أقاله منذ عامين رغم الحصول على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لكنه أبلغ موقع كوينز بارك على الإنترنت أنه مهتم فقط بحصول ناديه الجديد على أول نقاط في الموسم الجديد بعدما خسر على ملعبه أمام هال سيتي السبت الماضي.

وقال ريدناب "ليس من المفترض أن أتلقى استقبالا سيئا، لكن هذا لا يقلقني".

وأضاف "كل ما يهمني هو أن يقدم كوينز بارك رينجرز أداء جيدا، وأتمنى أن يحصل على النقاط الثلاث".

وشعر ريدناب بالحزن من إقالته من تدريب توتنهام بعد الحصول على المركز الرابع مرتين في ثلاثة مواسم.

وتأهل توتنهام لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في 2010، وبلغ دور الثمانية، لكنه أخفق في الصعود عام 2012، لأن تشيلسي أحرز اللقب في الموسم السابق ليحصل على المقعد الرابع للأندية الإنجليزية.

وتعاقد كوينز بارك مع ثلاثة لاعبين جدد خلال الأسبوع الماضي. ويمكن لاثنين منهم وهما ليروي فير وماوريسيو ايسلا اللعب في مباراة، الأحد، لكن النادي قال إن إدواردو فارجاس ينتظر الحصول على تصريح عمل.