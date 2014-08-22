فان غال: بعد مباراة واحدة.. تحولت إلى شيطان

سخر لويس فان غال، مدرب مانشستر يونايتد، من الانتقادات التي وجهت إليه، والتي وصفها بأنها حولته إلى "شيطان"، عقب هزيمة الفريق الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أول مباراة يتولى فيها المدرب الهولندي المسؤولية.

وخسر يونايتد على أرضه 2-1 أمام سوانزي سيتي، وهو ما شكل نتيجة صادمة في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد للدوري المحلي. وسيواجه يونايتد مباراة صعبة امام سندرلاند بعد غد الأحد، والتمس فان من الجميع التحلي بالصبر.

وقال فان غال خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة "قبل أسبوعين كنت ملك مانشستر، والآن أصبحت شيطان مانشستر".

وأضاف "هذا هو عالم كرة القدم، وهذا هو ما تقوم به وسائل الإعلام في عالم كرة القدم".

وتابع "أعتقد أن جماهير مانشستر تتسم بالذكاء. قلت بالفعل إن المهمة ستكون صعبة في أول ثلاثة أشهر بالنسبة للاعبين وللجماهير".

وقال بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد في مقال صحافي هذا الأسبوع، إنه يشعره بحالة من "الرعب" عند التفكير في مستقبل فريقه السابق، ليرد فان غال بالقول "أنا متخيل أن الجماهير تشعر بالرعب. يجب أن يؤمنوا بقدرات الفريق، ويجب على سكولز أن يؤمن بقدرات الفريق".

وأضاف "النادي اختارني بسبب فلسفتي وليس لأنني شخصية لطيفة. أنا كذلك بالفعل، إلا أنه لم يتم تعييني ليتم إقالتي بعدها مباشرة. تم تعييني لبناء فريق جديد. هذه المسألة تحتاج إلى وقت".

وكانت جماهير يونايتد تتوقع بداية أفضل عقب الموسم الماضي الذي جاء محبطا للغاية والذي أنهاه الفريق في المركز السابع.

وهذا أقل مركز ينهي فيه الفريق الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، وكانت الخسارة أمام سوانزي أول هزيمة ليونايتد في المباراة الافتتاحية للموسم منذ 42 عاما.

وفاز الفريق في آخر ثلاث مباريات جمعته بسندرلاند ضمن منافسات الدوري المحلي، إلا أنه خسر أمامه 2-1 في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية الموسم الماضي.

ويبدو المهاجم روبن فان بيرسي - قائد منتخب هولندا في كأس العالم تحت قيادة فان غال - جاهزا للعودة عقب مباراة سوانزي، بينما سيغيب الوافد الجديد اندير هيريرا للإصابة، وهو ما يترك يونايتد في مواجهة مشكلة في خط الوسط.