كاحل البرازيلي نيمار.. مصاب

أكد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار أصيب في كاحله خلال التمارين.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانا جاء فيه "أنهى نيمار تمرين أمس الخميس وهو يشعر بأوجاع على مستوى الكاحل، وقد أثبتت الفحوص الطبية إصابته"، من دون أن يشير إلى المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

وتأتي الإصابة بعد أربعة أيام من حصول نيمار على الضوء الأخضر من أطباء النادي لمعاودة المنافسات، وذلك إثر الإصابة التي تعرض لها في ظهره في نهائيات مونديال 2014.

وخاض نيمار مباراة ودية، الاثنين الماضي، ضد ليون المكسيكي، وبدا في مستوى جيد، حيث سجل هدفين لفريقه الذي خرج فائزا 6-صفر. وسيغيب نيمار على الأرجح عن مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد في إسبانيا ضد التشي بعد غد الأحد.