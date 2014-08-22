كيروش يمدد ارتباطه مع المنتخب الإيراني حتى 2018

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم، أنه سيستمر في عمله مع الفريق حتى 2018.

وأوضح كيروش في مؤتمر صحافي بالعاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس الخميس، أنه حسم مشاكله مع الاتحاد الإيراني، وأنه سيوقع على العقد الجديد بعد غد الأحد.

ويأتي استمرار كيروش مع الفريق كمفاجأة كبيرة، حيث أشار كيروش مرارا إلى الخلافات بينه وبين الاتحاد، وأكد هذا مجددا بعد خروج الفريق من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأوضح الاتحاد الإيراني في ذلك الوقت أيضا أنه لا يستطيع تلبية متطلبات كيروش المالية.

وأنهى المنتخب الإيراني مسيرته في المونديال البرازيلي باحتلال المركز الرابع الأخير في مجموعته بالدور الأول برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل سلبيا مع نيجيريا، وخسر مباراتيه أمام الأرجنتين والبوسنة، ولكنه قدم أداء رائعا في البطولة، خاصة في المباراة أمام الأرجنتين التي خسرها بهدف نظيف سجله النجم الشهير ليونيل ميسي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.