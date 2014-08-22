وست بروميتش يتعاقد مع المهاجم اليوناني ساماراس

قال وست بروميتش البيون، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه ضم جورجيوس ساماراس، مهاجم منتخب اليونان لمدة عامين، بعد أن أنهى سيلتيك الاسكتلندي تعاقده.

وسيتنافس ساماراس (29 عاما) المهاجم السابق لمانشستر سيتي وهيرنفين مع براون ايديي وفيكتور انيتشيبي وسايدو براهينو على مكان في هجوم وست بروميتش.

وسجل براهينو هدفين في تعادل وست بروميتش 2-2 مع سندرلاند في الجولة الافتتاحية للدوري يوم السبت الماضي.

وشارك ساماراس طويل القامة مع اليونان في كأس العالم في يونيو حزيران، وسجل هدفا مثيرا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود بلاده للفوز على ساحل العاج والتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخها.

وقال آلان ايرفين، مساعد مدرب وست بروميتش "تعاقدنا مع لاعب يمتلك خبرة واسعة، وأنا سعيد للترحيب به في النادي".

ولن يشارك ساماراس، الذي أمضى ست سنوات في اسكتلندا، في مباراة وست بروميتش خارج أرضه ضد ساوثامبتون في الدوري غدا السبت.