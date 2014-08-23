الألماني بادشتوبر يعود إلى الملاعب بعد غياب 20 شهراً

يشعر هولجر بادشتوبر بسعادة كبيرة بعد عودته إلى ملاعب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عقب غياب دام 20 شهراً بسبب إصابة في الركبة.

وشارك بادشتوبر البعيد عن المباريات في الدوري الألماني منذ ديسمبر 2012 خلال المباراة الافتتاحية للمسابقة أمام فولفسبورغ أمس الجمعة بعد تعافيه من التعرض لإصابتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال باشتوبر (25 عاما) للصحافيين "شعور رائع أن أكون هنا وألعب أمام جماهير فريقي من جديد. هذا شعور مذهل."

وأضاف "ينتابني شعور جيد بالعودة مع انطلاق الدوري الألماني والفوز بالمباراة (2-1). انتظرت طويلا حتى يحدث ذلك وأنا سعيد جدا."

وخاض بادشتوبر 30 مباراة مع منتخب ألمانيا آخرها عندما تعادل الفريق 4-4 مع السويد في أكتوبر 2012.

وقال يواكيم لوف مدرب ألمانيا الذي شاهد المباراة من المدرجات "يبدو أن مستواه تطور كثيرا وأنا متأكد أنه سينضم إلينا مجددا."

وعبر ماتياس سامر المدير الرياضي لبايرن عن سعادته بعودة بادشتوبر الذي غاب عن تتويج بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا 2013 وقال "نحن سعداء جدا بعودته."