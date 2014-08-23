المغربي كريم يسجل أسرع هدف بالدوري الألماني

صنع المغربي كريم بالعربي لاعب فريق بايرليفركوزن رقماً جديداً يوم السبت، بعدما أحرز أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني خلال لقاء فريقه مع مضيفه بوروسيا دورتموند في أولى مباريات الفريقين بالمسابقة هذا الموسم على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وأحرز بالعربي الهدف الأول لليفركوزن في الثانية التاسعة، في مرمى ميشيل لانجيراك حارس مرمى دورتموند، ليتفوق بفارق ثانيتين عن الرقم السابق المسجل باسم جيوفاني إيلبر مهاجم بايرن ميونيخ، (الذي أحرز هدفا للفريق البافاري في مرمى هامبورغ في شهر يناير عام 1998) وأولف كيرستين (الذي أحرز هدفا لليفركوزن في مرمى كايزر سلاوتيرن في مارس 2002) وبول فيرير لاعب بوخوم (الذي أحرز هدفا لفريقه في مرمى ميونيخ 1860 في شهر مايو عام 2003).

ويخوض بالعربي 24 عاما موسمه الأول في المسابقة مع ليفركوزن، بعد عودته للفريق مجددا عقب انتهاء إعارته لفريق إينتراخت براونشفيج، الذي هبط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي.