جيرو ينقذ آرسنال من الخسارة أمام إيفرتون

سجل ارسنال مرتين في اخر سبع دقائق ليفلت بالتعادل بنتيجة 2-2 امام ايفرتون اليوم السبت عقب سيطرة اصحاب الارض على اغلب فترات اللقاء الذي اقيم ضمن الجولة الثانية للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك.



وسجل ارون رامسي عقب 83 دقيقة والبديل اوليفييه جيرو في الدقيقة 90 اثر ضربة رأس ليعادلا النتيجة لارسنال عقب تسجيل شيموس كولمان وستيفن نايسميث هدفي ايفرتون في الشوط الاول.



وادت هذه النتيجة الى بقاء ارسنال في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد اربع نقاط من مباراتين على الرغم من انتهاء مسيرة انتصارات ارسنال التي دامت لست مباريات متتالية والتي بدأت عقب الخسارة 3-صفر امام ايفرتون في ابريل نيسان الماضي.

من جانبه عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الموسم الجديد وتغلب على ضيفه ليستر سيتي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء بهدفين نظيفين اليوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة.



ورفع تشيلسي رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة في المركز العاشر.

وانتظر البلوز حتى الدقيقة 63 لتسجيل الهدف الأول بتوقيع الوافد الاسباني الجديد دييجو كوستا القادم من صفوف اتلتيكو مدريد، حيث استغل كوستا تمريرة متقنة من برانيسلاف ايفانوفيتش ليسجل ثاني أهدافه مع تشيلسي في الموسم الحالي.

وتمكن الجناح البلجيكي الدولي ادين هازارد من تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 77 عبر تمريرة من الوافد الاسباني الجديد أيضا سيسك فابريغاس القادم من صفوف برشلونة.

وفاز تشيلسي في مباراته الأولى بالمسابقة على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما تعادل ليستر سيتي في المباراة الأولى مع ايفرتون بهدفين لكل فريق.

وحقق سوانزي سيتي فوزه الثاني على التوالي وتغلب على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف حمل توقيع ناثان داير في الدقيقة 23.

واستهل سوانزي مشواره في المسابقة بالفوز على مانشستر يونايتد على ملعب اولد ترافورد بهدفين مقابل هدف ثم فاز على بيرنلي اليوم ليرفع رصيده إلى ست نقاط يقاسم بها تشيلسي الصدارة.

وعلى الجانب الآخر فشل بيرنلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز في تسجيل حضوره، بعد أن تعرض للخسارة على يد تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى، ليظل الفريق بلا رصيد من النقاط.

واقتنص ويستهام يونايتد فوزا غاليا من ملعب كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف ليحقق الفريق فوزه الأول، ويحصد أول ثلاث نقاط بينما ظل كريستال بالاس بلا رصيد من النقاط عقب تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

وتقدم ماورو زاراتي وستيوارت داونينج بهدفين لويستهام في الدقيقتين 34 و37 ثم رد المغربي مروان الشماخ بهدف لكريستال في الدقيقة 48 قبل أن يحسم كارلتون كول الثلاثية في الدقيقة 62.

وخيم التعادل السلبي على مباراة أستون فيلا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.

وحصد نيوكاسل أول نقطة له في الموسم الحالي بعد أن خسر في الجولة الأولى على يد مانشستر سيتي حامل اللقب بهدفين نظيفين، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى أربع نقاط بعد أن فاز في الجولة الأولى على ملعب ستوك سيتي بهدف نظيف.

وأنهى نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مايكل وليامسون بسبب الخشونة المفرطة.

كما فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة ساوثهامبتون مع وست بروميتش البيون، ليحصد ساوثهامبتون أول نقطة له في الموسم بينما رفع وست بروميتش رصيده إلى نقطتين.