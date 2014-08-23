خضيرة: أنا راحل.. وأنشيلوتي يرد: لا تهمني وجهتك

أكد سامي خضيرة لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة أنه يتوقع انتقاله منذ أسابيع عن صفوف بطل سوبر أوروبا، وأنه "شبه راحل" عن الفريق الملكي.

ونقلت صحيفة بيلد اليوم السبت عن خضيرة الموجود في ألمانيا "في ريال، أنا شبه راحل. كل شيء ممكن حتى 31 أغسطس" موعد إقفال سوق الانتقالات الصيفية.

وفضل خضيرة القدوم إلى ألمانيا والاحتفال بفوز فريق شقيقه أمس في لايبزيغ في مباراة من دوري الدرجة الثانية على البقاء في مدريد ومشاهدة إياب كأس السوبر الإسبانية التي خسرها ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد صفر-1 (الذهاب 1-1).

من جانبه، أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد "لقد أعطيته الإذن ووجهة سفره لا تهمني"، مشيراً إلى أنه لا يعرف إلى أين توجه خضيرة.

ولم تعد العلاقات ودية منذ فترة بين أنشيلوتي وخضيرة الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو 2015.