داني ويلباك.. خارج أسوار مانشستر يونايتد

قرر الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة الهولندي لويس فان غال رحيل المهاجم الإنجليزي الدولي داني ويلباك، بحسب ما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته أمس (الجمعة) أن المدرب الهولندي المخضرم اجتمع مع داني ويلباك، وأبلغه أنه خارج حساباته في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب يقترب من الانتقال إلى هال سيتي الإنكليزي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن و يلباك شارك مع منتخب إنكلترا في كأس العالم 2014، وكان عنصراً مهماً في حسابات الأجهزة الفنية التي تعاقبت على مانشستر يونايتد، لكن يبدو أن فان غال له رأي آخر.

