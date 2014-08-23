سيميوني يقود أتليتكو للقب السوبر من المدرجات

أحرز أتليتيكو مدريد لقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على غريمه وجاره ريال مدريد في مباراة الإياب اليوم الجمعة.

وسجل الكرواتي ماريو مانزوكيتش هدف اتليتيكو والمباراة الوحيد في الدقيقة الثانية ليتفوق فريقه 2-1 على ريال في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وثأر أتليتيكو بطل الدوري لنفسه من جاره بطل كأس الملك بعدما فاز ريال عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي.

وتلقى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وجلس كريستيانو رونالدو هداف ريال على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في بداية الشوط الثاني بينما خرج زميله أنخيل دي ماريا من التشكيلة تماما في ظل تكهنات تشير بقرب رحيله عن النادي.

