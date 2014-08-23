لاجديد.. بايرن يفوز بافتتاح الدوري الألماني

افتتح بايرن ميونيخ حامل اللقب الموسم الجديد من حيث انهى سابقه وذلك بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 2-1 اليوم الجمعة على ملعبه "اليانز ارينا" في افتتاح المرحلة الاولى من الدوري الالماني لكرة القدم.



وكان بايرن خرج فائزا من مبارياته الاربع الاخيرة للموسم الماضي رغم هامشيتها بعد تتويجه باللقب قبل سبع مراحل على نهاية الموسم (رقم قياسي)، وقد تمكن فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا، الفائز بمسابقة الكأس ايضا الموسم الماضي، اكمال ما انهاه في مايو وتحقيق فوزه السابع على التوالي على ضيفه الذي لم يحقق اي فوز على النادي البافاري منذ ابريل 2009 حين واصل طريقه الى الفوز باللقب بقيادة فيليكس ماغاث.



وتمكن النادي البافاري الذي خرج خاسرا من التحدي الاول له هذا الموسم في مسابقة الكأس السوبر ضد غريمه بوروسيا دورتموند (صفر-2)، من الخروج بالنقاط الثلاث رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الاصابة التي ستبعد الاسباني خافي مارتينيز ستة اشهر على الاقل، وباستيان شفاينشتايغر لاسابيع عدة.



كما استمر غياب لاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا وغاب الفرنسي فرانك ريبيري والظهير البرازيلي رافينيا بسبب الاصابة والمدافع حيروم بواتنغ بسبب الايقاف.، فيما استعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي شراكته الهجومية مع زميله السابق في بوروسيا دورتموند ماريو غوتسه ولعب اساسيا للمرة الاولى بقميص النادي البافاري على ملعب "اليانز ارينا".



كما لعب منذ البداية نجوم مونديال البرازيل القائد فيليب لام وتوماس مولر والحارس مانويل نوير اضافة الى الهولندي اريين روبن، فيما لعب الظهير الاسباني الشاب خوان بيرنات فيلاسكو (21 عاما)، القادم هذا الموسم من فالنسيا، اساسيا كما حال جانلوما غاودينو.



بدوره، خاض مدرب فولفسبورغ ديتر هيكينغ اللقاء باشراك عدد من الوجوه الجديدة على رأسها ارون هانت (من بريمن) اضافة الى سيباستيان يونغ (اينتراخت فرانكفورت) والغيني-الفرنسي جوشوا غيلافوغي (اتلتيكو مدريد الاسباني)، فيما غاب الكرواتي ايفان بيريسيتش لاصابته بخلع في كتفه في اواخر تموز/يوليو والحارس السويسري دييغو بيناليو، بينما شارك البرازيلي لويز غوستافو اساسيا كما حال الكرواتي ايفيتسا اوليتيش في مواجهة فريقهما السابق.



وكان بايرن الذي استهل حملة الدفاع عن لقب الكأس بنجاح على حساب مونستر من الدرجة الثالثة (4-1) والذي يحل ضيفا على شالكه في المرحلة الثانية في مباراة نارية، الطرف الافضل في اللقاء لكنه انتظر حتى الدقيقة 37 ليترجم افضليته بهدف لتوماس مولر الذي وصلته الكرة من عرضية لروبن فحولها في شباك الحارس ماكس غرون.



وفي بداية الشوط الثاني، ضرب بايرن مجددا وهذه المرة بلعبة جماعية بدأها مولر الذي مرر الكرة الى ليفاندوفسكي فحضرها الاخير الى روبن الذي تقدم بها وتلاعب بالدفاع قبل ان يسددها في الزاوية اليمنى (47).



وعاد فولفسبورغ الى اللقاء في الدقيقة 52 بهدف رائع لاوليتش الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى فاطلقها قوسية بيسراه من حدود المنطقة الى سقف شباك نوير، ثم حصل على بعض الفرص الخطيرة لادراك التعادل دون ان يترجمها، والامر ذاته ينطبق على بايرن الذي ضغط في الدقائق الاخيرة وهدد مرمى ضيفه باكثر من فرصة خطيرة لكن دون ان يصل الى الشباك لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

