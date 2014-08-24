إنتر ميلان يحاول شراء المهاجم الأرجنتيني لافيتزي

المصدر: روما - د ب أ

ذكرت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يفاوض باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل شراء المهاجم الأرجنتيني ايزيكيل لافيتزي.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" فإن إنتر ميلان يحاول إقناع سان جيرمان للتعاقد مع لافيتزي على سبيل الإعارة ثم شراء اللاعب في نهاية الموسم.

وأبدى والتر ماتزاري، المدير الفني لإنتر ميلان، إعجابه الشديد بلافيتزي، بعد أن سبق له تدريب اللاعب في صفوف نابولي.

وقد يلجأ إنتر ميلان لبيع لاعب أو أكثر لتأمين قيمة الصفقة، حيث يتعلق الأمر بفريدي جوارين وريكي الفاريز وزدرافكو كوزمانوفيتش