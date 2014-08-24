يونايتد يغري دي ماريا بـ60 مليون يورو وقميص رونالدو

كشفت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية أن أنخيل دي ماريا، نجم ريال مدريد، سيصبح لاعبا لمانشستر يونايتد في مطلع الأسبوع المقبل، ووفقا للشبكة البريطانية فإن الصفقة تقدر بحوالي 60 مليون يورو، فيما قالت شبكة BBC إن مسؤولي الفريق الشمالي رفضوا الإجابة حول الصفقة المرتقبة.

من جانبها قالت صحيفة "الميرور"، إن اليونايتد اتفق مع اللاعب الذي سيحمل الرقم 7 الذي كان يحمله كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر قبل انتقاله إلى مدريد الذي يواصل المفاوضات.

وذكر الصحافي البريطاني جيليم بالاجي أن وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز سيحط الرحال إلى إنجلترا قادما من سنغافورة في الساعات القادمة، لإغلاق تفاصيل عقد دي ماريا مع الشياطين الحمر.

وسيتقاضى دي ماريا راتبا سنويا يقدر بنحو ثمانية ملايين يورو، وهو نفس المبلغ الذي عرضه عليه باريس سان جيرمان، ولكن النادي الباريسي لم يتمكن من إتمام عملية انتقال الأرجنتيني بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

ولم يشارك دي ماريا في مباراة إياب السوبر الإسباني التي انهزم فيها الفريق الأبيض ضد أتلتيكو مدريد، حيث إن إدارة النادي والجهاز الفني فضلوا عدم المجازفة لكي لا يتعرض لإصابة قد تهدد عملية انتقاله للشياطين الحمر.