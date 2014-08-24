مانشستر يونايتد يسقط بالتعادل أمام سندرلاند

تلقى مانشستر يونايتد لطمة جديدة وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي وسقط في فخ التعادل 1/1 مع مضيفه سندرلاند اليوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد توتنهام على بدايته القوية للموسم الحالي وسحق ضيفه كوينز بارك رينجرز برباعية نظيفة افي مباراة أخرى بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا تعادل هال سيتي مع ستوك سيتي 1/1 .

ورغم تقدمه بهدف مبكر سجله الأسباني خوان ماتا في الدقيقة 17 ، فشل مانشستر يونايتد في الحفاظ على هذا التقدم واستقبلت شباكه هدف التعادل في الشوط الأول عن طريق جاك رودويل في الدقيقة 30 .

وحصد مانشستر يونايتد النقطة الأولى له في المسابقة هذا الموسم ورفع سندرلاند رصيده إلى نقطتين بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي.

ورفع توتنهام رصيده إلى ست نقاط بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي وحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي ليقفز إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام تشيلسي وسوانسي سيتي.

وظل رصيد كوينز بارك رينجرز خاليا من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وتراجع إلى قاع جدول المسابقة.

وحسم توتنهام المباراة تماما في شوها الأول بثلاثة أهداف سجلها ناصر الشاذلي في الدقيقتين 12 و37 وإيريك داير في الدقيقة 30 ثم عزز الفريق فوزه في الشوط الثاني بهدف رابع أحرزه التوجولي إيمانويل أديبايور في الدقيقة 65 .

ومني هاري ريدناب المدير الفني لكوينز بارك رينجرز بهذه الهزيمة أمام فريقه السابق.

وقال الشاذلي "أشعر بسعادة لتسجيلي هدفين ومساهمتي في فوز الفريق.. أعتقد أننا كفريق كنا أكثر تركيزاوحافظنا على شكلنا الدفاعي والهجومي. نتطلع الآن للأمام بشكل إيجابي".

وفي مباراة أخرى اليوم ، تعادل هال سيتي مع ستوك سيتي بهدف سجله نيكيتشا ييلافيتش في الدقيقة 42 مقابل هدف أحرزه رايان شوكروس في الدقيقة 83 ليرفع هال سيتي رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطة واحدة لستوك سيتي.

وشهدت المباراة طرد جيمس شيستر لاعب هال سيتي في الدقيقة 14 لكن فريقه استعاد اتزانه سريعا وكان البادئ بالتسجيل حيث أنهى الشوط الأول لصالحه قبل أن يتعادل ستوك سيتي في الشوط الثاني.