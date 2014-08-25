الاتحاد الإسباني يعاقب سيميوني بالإيقاف 8 مباريات

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني 8 مباريات عقابا له على ما بدر منه تجاه حكام مباراة كأس السوبر بين فريقه وغريمه التقليدي ريال مدريد.

وكان الحكم طرد سيميوني بين شوطي مباراة الإياب على ملعب فيسنتي كالديرون يوم الجمعة الماضي بعد احتجاجه على قرارات الحكم لدى الحكم الرابع، ثم دفع رأس الأخير بيده وقد غادر الملعب وهو يصفق مستهزئا بقرار الحكم الرئيسي.

وكان دييغو اعتبر في تصريحات له اليوم أيضا بأنه مستعد لدفع أي ثمن جراء تجاوزاته هذه علما بأنه قدم اعتذاره في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة مباشرة.

وفي غيابه عن مباريات فريقه المقبلة محليا، فإن مساعده جرمان بورغوس سيتولى المهمة بدلا منه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

ويبدأ أتلتيكو مدريد حملة الدفاع عن لقبه محليا مساء اليوم الاثنين على ملعب رايو فاليكانو.

