بارتوميو يعترف: ارتكبنا أخطاء في الماضي

اعترف خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، بارتكاب ناديه أخطاء في التعاقد مع لاعبين شبان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لتخفيف عقوبة الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنع النادي من إبرام أي صفقات في فترتي انتقال متتاليتين.

ورفض الفيفا يوم الأربعاء الماضي طعن برشلونة في منعه من ضم أي لاعب في فترتي الانتقال المقبلتين في يناير، وكذلك في يوليو وأغسطس 2015 بداعي انتهاك اللوائح المتعلقة بالتعاقدات الدولية مع لاعبين أقل من 18 عاما.

وسبق أن تقرر تجميد العقوبة بشكل مؤقت في انتظار استئناف برشلونة، وهو ما سمح للنادي بالتعاقد في فترة الانتقال الجارية مع لاعبين مثل لويس سواريز، لكن بارتوميو أكد اللجوء إلى المحكمة الرياضية لتخفيف العقوبة.

وقال رئيس برشلونة للتلفزيون الإسباني "كنا ندرك أنه سيتم التصديق على العقوبة، لأننا ارتكبنا بعض الأخطاء. سنلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، وسنجهز دفاعا قويا على أمل أن يتم حل القضية في الأشهر المقبلة في صالحنا".

وأضاف "لدينا عدة أسابيع حتى نرسل أسبابنا في طلب تقليص العقوبة. غالبا ما تنتهي مثل هذه القضايا باللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية. ندرك أننا ارتكبنا بعض الأخطاء، لكن العقوبة قاسية جدا".

ورفض الفيفا أيضا طعن برشلونة في غرامة فرضت عليه قدرها 450 ألف فرنك سويسري (493637 دولارا)، وأمهل النادي 90 يوما لتوفيق أوضاع جميع لاعبيه الشبان الذين تشملهم القضية.

وتمكن برشلونة من ضم عدة لاعبين في فترة الانتقال الصيفية الجارية بعد تجميد العقوبة بشكل مؤقت في انتظار نتيجة الطعن ودعم خط دفاعه بأكثر من لاعب أيضا.

وقال بارتوميو "خططنا هذا الموسم أنه ربما لا يكون بوسعنا التعاقد مع أي لاعب في فترتي انتقال. كانت لدينا خطة بديلة للتعاقد مع لاعبين مميزين بوسعهم اللعب مع الفريق الأول، لكننا سنرى ما سيحدث من محكمة التحكيم الرياضية في الأشهر المقبلة".

وأضاف "تعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين، لكننا نبقى نتابع السوق ولا نستبعد الدخول في صفقات جديدة".