رسمياً.. سوبر ماريو يرتدي قميص "الحُمر"

أعلن نادي ليفربول وصيف الموسم الماضي من الدوي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين رسميا عن ضم ماريو بالوتيلي مهاجم المنتخب الإيطالي ونادي ميلان.

وكشف ليفربول عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ثم عبر موقعه الرسمي عن ضم بالوتيلي (24 عاماً).

وذكرت تقارير لوسائل الإعلام أن ليفربول سيدفع 16 مليون جنيه استرليني (26.5 مليون دولار) لميلان للحصول على خدمات بالوتيلي.

وقال بالوتيلي :"إنني سعيد للغاية، لقد تحدثنا عن المجيء إلى هنا والآن أشعر بالسعادة لقدومي إلى هنا".

وأضاف: "ليفربول أحد أفضل الأندية في إنجلترا، وكرة القدم جيدة جدا هنا، إنه فريق رائع يمتلك لاعبين شباب، لهذا السبب جئت إلى هنا".

ولا يحق لبالوتيلي الذي يعد تاسع صفقات ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية، المشاركة في المباراة أمام فريقه السابق مانشستر سيتي في وقت لاحق اليوم.

وشارك بالوتيلي في أول حصة تدريبية له مع ليفربول الإنجليزي في وقت سابق اليوم. ووصل بالوتيلي إلى مجمع ميلوود التدريبي ظهر اليوم الاثنين ثم شارك سريعا في تدريبات ليفربول.

