ميسي يقود برشلونة إلى فوز مستحق على إلتشي

استهل المهاجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي موسمه الجديد بعرض قوي وهدفين رائعين ليقود برشلونة إلى فوز كبير متوقع 3/صفر على ضيفه إلتشي اليوم الأحد في المرحلة الأولى من مباريات الدوري الأسباني لكرة القدم.

وحقق فريق إيبار حلم حياته وأحرز فوزا تاريخيا على ضيفه ريال سوسييداد بهدف نظيف في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز سلتا فيجو على خيتافي 3/1 .

على استاد "كامب نو" ببرشلونة ، لم تقتصر مكاسب برشلونة على الفوز الكبير والنقاط الثلاث للمباراة وإنما اطمأن الجهاز الفني للفريق والجماهير على حالة النجم الكبير ليونيل ميسي وكذلك على الصفقات الجديدة للفريق وخاصة المهاجم المغربي الأصل منير الحدادي واللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش كما ظهر أندريس إنييستا وسيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا والبرازيلي داني ألفيش بمستويات رائعة.

ولكن حارس المرمى كلاوديو برافو لم يختبر في هذه المباراة خاصة وأن الكرة الوحيدة التي كانت في طريقها لمغازلته أسفرت عن طرد زميله الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في الدقيقة 43 بدعوى إعاقته لمهاجم إلتشي قبل الانفراد ببرافو ليكون طرد ماسكيرانو هو الخسارة الوحيدة لبرشلونة في هذه المباراة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ميسي في الدقيقة 42 ثم عزز الفريق فوزه بهدفين آخرين في الشوط الثاني سجلهما الحدادي وميسي في الدقيقتين 46 و63 وأهدر الفريق عددا آخر من الأهداف عبر الشوطين في ظل الدفاع المكثف من إلتشي خاصة في الشوط الأول.

وتصدر ميسي قائمة هدافي المسابقة مبكرا برصيد هدفين ليعلن دخوله والحدادي مبكرا في سباق الهدافين بالموسم الحالي.

وتسبب قط أسود في توقف المباراة بين الفريقين اثر اقتحامه الملعب بعد بداية المباراة وحتى إخراجه بصعوبة من استاد "كامب نو".

وفوجئ الجميع بالقط يقتحم الملعب بعد نحو دقيقة واحدة من بداية المباراة ويتجول في الملعب حتى بدأ اللاعبون في الركض نحوه لإخراجه من الملعب بينما جلس أعضاء الطاقم التدريبي لبرشلونة يبتسمون لهذا الموقف الطريف.

وأنقذ أحد أفراد الأمن الموقف ولحق بالقط وأمسك به وأخرجه من الملعب ليستأنف الحكم المباراة في الدقيقة الثالثة.

كالمتوقع ، فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء وانحصر اللعب في نصف ملعب إلتشي وإن افتقدت المحاولات الهجومية لبرشلونة إلى الفاعلية المطلوبة.

وسنحت الفرصة الأولى لبرشلونة في الدقيقة الخامسة اثر هجمة منظمة وصلت منها الكرة إلى رافينيا ولكنه واجه دفاعا متكتلا من إلتشي لتضيع الفرصة.

وتجددت المحاولة بعدها بثوان ولكن ليونيل ميسي فشل في السيطرة على الكرة داخل منطقة جزاء إلتشي.

وسنحت الفرصة لميسي مجددا في الدقيقة التاسعة ومر اللاعب بمهارة من الناحية اليمنى ثم لعب الكرة عرضية ولكن الدفاع أبعدها سريعا.

ومرر ميسي كرة ساحرة إلى داني ألفيش داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أطلق صفارته معلنا عن تسلل اللاعب في الوقت الذي تصدى فيه الحارس لمحاولة ألفيش.

وكثف برشلونة هجومه مع اقتراب المباراة من الدقيقة 15 ولكن الدفاع المتكتل من إلتشي حال دون اهتزاز الشباك.

وبعد عدة محاولات غير مجدية من برشلون ، شهدت الدقيقة 22 أخطر فرصة منذ بداية اللقاء عندما مرر أندريس إنييستا الكرة بينية إلى منير الحدادي ليضعه في مواجهة حارس إلتشي وسدد الحدادي الكرة قوية ولكنها ارتدت من العارضة لتحرم برشلونة من هدفه الأول في المسابقة هذا الموسم.

وتلاعب ميسي بدفاع إلتشي في الدقيقة 27 وتبادل الكرة مع إنييستا ولكن دفاع إلتشي تدخل في الوقت المناسب ليمنع ميسي من الإنفراد التام بالحارس.

وعاند الحظ برشلونة مجددا وحرمته العارضة من هدف آخر في الدقيقة 32 اثر تمريرة من ميسي إلى إنييستا الذي أطلقها بيسراه من حدود منطقة الجزاء لتعبر الكرة حارس المرمى ولكنها ارتدت من العارضة.

ولعب إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الجديد كرة عرضية من ضربة حرة بجوار الراية الركنية مباشرة في الدقيقة 33 وانقض عليها ألفيش بتسديدة صاروخية زاحفة من منتصف منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت خارج المرمى.

وفي الدقيقة 36 ، لعب راكيتيتش تمريرة ساقطة رائعة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء وقابلها الأخير بلمسة ساحرة سريعة ولكن الحارس أخرج الكرة بأطراف أصابعه من تحت العارضة بينما أشار الحكم المساعد إلى وقوع ميسي في التسلل.

وسنحت الفرصة مجددا لبرشلونة في الدقيقة 40 اثر تمريرة بينية متقنة من ميسي إلى الحدادي داخل منطقة الجزاء ولكن الحدادي فضل تمريرها إلى رافينيا لكن الأخير كان بعيدا عن الكرة بينما تدخل الدفاع سريعا لإبعادها.

ونال ميسي المكافأة أخيرا على جهده الكبير في المباراة بعدما سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 42 .

وجاء الهدف اثر مجهود رائع من الحدادي في الناحية اليسرى قبل تمرير الكرة عرضية ليمررها سيرخيو بوسكيتس خلال سقوطه على الأرض إلى ميسي الذي سيطر على الكرة وسط خمسة مدافعين بمنطقة الجزاء ثم سددها بيسراه في زاوية صعبة للغاية على يسار حارس المرمى ليكون هدف التقدم.

ولكن فرحة برشلونة بالهدف لم تدم طويلا حيث طرد مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في الدقيقة التالية اثر تمريرة طولية من حارس مرمى إلتشي بدأ بها الضيوف هجمة مرتدة سريعة وصلت منها الكرة إلى جاري رودريجيز خلف مدافعي برشلونة وانطلق ماسكيرانو خلف لاعب إلتشي مباشرة لترتطم أقدام اللاعبين ببعضها البعض ويسقط لاعب إلتشي على الأرض لتتوقف الهجمة فلم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجه ماسكيرانو ليكمل برشلونة المباراة ناقص العدد.

ومع بداية الشوط الثاني ، حاول المدرب لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة إعادة ترتيب أوراقه بعد طرد ماسكيرانو فدفع باللاعب مارك بارترا بدلا من رافينيا.

ولم يتأخر برشلونة في تأكيد فوزه حيث سجل اللاعب المغربي الأصل منير الحدادي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 46 ليصبح أول لاعب من أصول عربية يسجل هدفا لبرشلونة.

وجاء الهدف اثر تمريرة طولية ساقطة من راكيتيتش وصلت إلى الحدادي خلف مدافعي إلتشي ليسددها الحدادي بمهارة من داخل حدود المنطقة على يمين الحارس لحظة تقدمه.

وبعد عدة محاولات هجومية من الفريقين ، كاد برشلونة يسجل هدفه الثالث في الدقيقة 55 اثر هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى ألفيش داخل المنطقة حيث لعبها عرضية ولكن دفاع إلتشي أبعد الكرة في الوقت المناسب.

وبعدها بدقيقة واحدة ، تجددت الفرصة لبرشلونة عندما اخترق بارترا منطقة جزاء إلتشي وانفرد بالحارس لكن الأخير تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام بارترا.

ولكن برشلونة أكد تفوقه بهدف ثالث في الدقيقة 63 عندما تلقى ميسي تمريرة من ألفيش على حدود المنطقة وراوغ ثلاثة من مدافعي إلتشي ثم سدد الكرة بيسراه من وسط خمسة لاعبين لتذهب في الزاوية البعيدة على يمين الحارس.

واطمأن إنريكي لنتيجة اللقاء بعد الهدف الثالث فأخرج الحدادي في الدقيقة 67 ودفع مكانه بالمهاجم الآخر بدرو رودريجيز.

وكاد بدرو يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 75 حيث انطلق بالكرة حتى وصل خارج منطقة الجزاء وسددها قوية ولكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وأجرى إنريكي تغييره الثالث ودفع باللاعب سيرجي روبرتو في الدقيقة 77 بدلا من إنييستا الذي بذل جهدا كبيرا عبر الشوطين.

وتوالت هجمات برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة وأهدر الفريق أكثر من فرصة خطيرة ليكتفي بالأهداف الثلاثة في أولى مبارياته بالموسم الحالي.

وفجر إيبار ، الذي ينتمي لمدينة إيبار التي يقتصر تعدادها على 27 ألف نسمة وسعة استادها على خمسة آلاف مقعد ، مفاجأة كبيرة وحقق الفوز على سوسييداد في أول مباراة لإيبار في دوري الدرجة الأولى بأسبانيا.

وسجل خافيير لارا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وفشل سوسييداد في تعديل النتيجة على مدار الشوط الثاني رغم تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب في هذا الشوط ليحرز إيبار أول ثلاث نقاط له في أول مشاركة له بدوري الدرجة الأولى.

وقضى إيبار معظم تاريخه الذي يمتد على مدار 74 عاما في دوري الدرجة الثالثة ولكنه لم يظهر أي ملامح لضعف الخبرة والمستوى في مباراة اليوم وحقق الفوزز بجدارة.

وفي مباراة أخرى اليوم ، تغلب سلتا فيجو على خيتافي بثلاثة أهداف سجلها مانويل نوليتو وفابيان أورليانا وخواكين لاريفي في الدقائق 20 و56 و70 مقابل هدف سجله جورج سامير في الدقيقة 62 .

