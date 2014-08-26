إيتو وإيفرتون يتفقان على الارتباط عامين مقبلين

ذكرت مصادر مطلعة لشبكة سكاي سبورتس أن صامويل إيتو المهاجم، الكاميروني المخضرم سيبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اقترب من التوقيع مع ايفرتون لمدة عامين. ولعب الهداف الكاميروني المعروف في صفوف تشيلسي الموسم الماضي، وبعد انتهاء التعاقد الذي ربط الطرفين، حاول ليفربول ضمه لكن إيفرتون اقترب كثيراً منه، وذلك وفقاً لتلك الأخبار.

وفي المقابل، استبعد الإسباني روبيرتو مارتينيز، لاعب الوسط ستيفان بينار من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة تشيلسي بسبب الإصابة، فيما أبقى المدرب الشاب لاعباه روميلو لوكاكو ودارون جيبسون، علما بأن الأخير عانى من إصابة قوية الموسم الماضي أثناء اللعب مع منتخب إيرلندا.

