جيرو يغيب عن أرسنال 3 أشهر

سيبتعد الفرنسي اوليفييه جيرو مهاجم أرسنال الإنكليزي ثلاثة أشهر عن الملاعب بسبب تعرضه لكسر في قدمه بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وتعرض جيرو (27 عاما) للإصابة السبت الماضي بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه في اللحظات القاتلة أمام إيفرتون (2-2) في الدوري الإنكليزي الممتاز، ما قد يجبر الفرنسي ارسين فينغر على استلحاق فترة الانتقالات وضم مهاجم جديد. وذكرت الصحيفة أن جيرو، الذي سجل 16 هدفا في الدوري الموسم الماضي، تعرض لكسر في قدمه اليسرى وتأكد ذلك بعد خضوعه لصورة ثانية بالرنين المغناطيسي في لندن، لكن الخبر لم يؤكده فريقه حتى الآن.

ويضم هجوم "المدفعجية" التشيلي اليكسيس سانشيس القادم من برشلونة الإسباني، الكوستاريكي جويل كامبل، الالماني لوكاس بودولسكي والفرنسي يايا سانوغو الذي تعرض لإصابة عضلية مؤخرا ويحوم الشك حول مشاركته في مباراة بشيكتاش التركي الأربعاء في الدور المؤهل الى دوري ابطال اوروبا. لكن فينغر رفض الكشف عن فداحة إصابة جيرو، وعن مدة غيابه عن الملاعب وقال في المؤتمر الصحافي قبل مباراة بشيكتاش: "لا أعلم". وا+أضاف: "جيرو لن يلعب غدا. سنعلن في وقت لاحق مدة غيابه".

