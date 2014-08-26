دي ماريا ينضم إلى مانشستر بصفقة قياسية

أعلن مانشستر يونايتد، سابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الدولي الأرجنتيني انخل دي ماريا من ريال مدريد الإسباني مقابل مبلغ قياسي إنجليزي.

وبلغت صفقة دي ماريا 60 مليون جنيه استرليني، ليصبح صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متفوقا على المهاجم الإسباني فرناندو توريس الذي انتقل من تشلسي إلى ليفربول مقابل 60 مليون يورو في يناير 2011.

واستحوذ انضمام دي ماريا من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد على الأضواء في الأيام الأخيرة، خصوصا بعد معاناة الفريق الإنجليزي في المرحلتين الأوليين من الدوري.

وخسر مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد الهولندي لويس فان غال على أرضه في المباراة الافتتاحية أمام سوانسي سيتي 1-2، ثم تعادل مع مضيفه سندرلاند في الثانية 1-1.

ووصل النجم الأرجنتيني (26 عاما) إلى مانشستر مساء أمس بعد أن ودع رفاقه في النادي الملكي الإسباني الذي توج معه في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة واختير أفضل لاعب في البطولة.