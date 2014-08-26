ساحل العاج تهرب من أراضيها بسبب الوباء القاتل

قال اتحاد كرة القدم في ساحل العاج، اليوم الثلاثاء، إن المنتخب الوطني لن يسمح له باللعب على أرضه في ابيدجان ضد سيراليون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بسبب مخاوف من فيروس "إيبولا".

وقال ايريك كوكو، مسؤول الإعلام للصحافيين "السلطات لا تخاطر أمام تفشي محتمل لإيبولا".

جاء ذلك بعد طلب الكونغو نقل مباراتها ضد نيجيريا، الأسبوع القادم، لملعب محايد، لأنها لا تريد السفر إلى الدولة التي شهدت حالات وفاة أيضا جراء الفيروس القاتل.

وأمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيراليون وغينيا - التي توفي فيها أكثر من 300 شخص - بنقل مبارياتهما المقررة على ملعبيهما لدول أخرى، لكن ساحل العاج هي أول دولة تمنع منتخبها الوطني من اللعب على أرضه.

وتواجه سيراليون مشاكل مماثلة، إذ تكافح أيضا للعثور على دولة توافق على استضافة مباراتها الثانية في المجموعة ضد الكونغو الديمقراطية في العاشر من سبتمبر.

ونقلت غينيا مباراتها ضد توغو في المجموعة الخامسة إلى الدار البيضاء في المغرب في السادس من سبتمبر.

وقال كلود لوروا، مدرب الكونغو "نشعر بأنه من الصعب أن نذهب بلاعبينا إلى هذه المنطقة. الكاميرون أغلقت حدودها مع نيجيريا بسبب تفشي الفيروس، وهذا يظهر خطورة الموقف".

وتنطلق تصفيات كأس الأمم الإفريقية في الخامس والسادس من سبتمبر، وتقام جولة ثانية من المباريات في العاشر من سبتمبر، بينما يستضيف المغرب النهائيات في بداية العام القادم.