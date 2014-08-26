كريم ورونالدو يمسحان أحزان الريال بشباك "قرطبة"

هز كريم بنزيمة الشباك بضربة رأس قوية وأضاف كريستيانو رونالدو هدفا بتسديدة قوية قبل النهاية ليفتتح ريال مدريد مشواره في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ضيفه غرناطة الصاعد حديثا اليوم الاثنين.





وأطلق الفرنسي بنزيمة ضربة الرأس في الشوط الأول ليحرز هدفا كان يحتاجه بشدة بعدما أحرز هدفا وحيدا في آخر 15 مباراة ولإثبات جدارة تشكيلة ريال القوية التي لم تسجل إلا ستة أهداف في المباريات السبع الأخيرة.





ونجح قرطبة في مضايقة ريال في الشوط الثاني لكن رونالدو أطلق واحدة من تسديداته المميزة من 25 مترا لتسكن المرمى ويحسم المباراة في الدقيقة الأخيرة.





وبينما توج ريال بطلا لكأس السوبر الاوروبية بانتصار سهل على اشبيلية فإنه خسر السوبر الاسبانية أمام غريمه اتليتيكو مدريد بالهزيمة 2-1 في مجموع المباراتين الأسبوع الماضي.





ويفتتح اتليتيكو مشوار الدفاع عن لقب الدوري أمام رايو فايكانو في وقت لاحق اليوم بينما سحق برشلونة ضيفه إيلتشي بثلاثية نظيفة أمس الأحد.

