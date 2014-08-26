لامبارد: مهمتي الإنجليزية.. انتهت

أعلن لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم، فرانك لامبارد، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب دوليا بعد 106 مباريات دولية، و29 هدفاً أحرزها بقميص الأسود الثلاثة.

وخاض لامبارد (36 عاما) أولى مبارياته الدولية أمام بلجيكا في 10 أكتوبر 1999، وآخرها ضد كوستاريكا في 23 يونيو الماضي ضمن كأس العالم في البرازيل.

وقال لامبارد في بيان له "لقد اتخذت قراري باعتزال اللعب دوليا"، مضيفا "كان قرارا صعبا بالنسبة لي، وقد فكرت به مليا خلال كأس العالم". ودافع لامبارد عن ألوان تشلسي لمدة 13 عاما (منذ موسم 2001-2002 وحتى موسم 2013-2014)، وأحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا (2012) والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2013) والدوري الإنجليزي (2005 و2006 و2010).

وأبرم النجم الإنجليزي الشهر الماضي عقدا مع نيويورك سيتي الأميركي لمدة عامين ونصف العام، لكنه عاد مطلع الشهر الحالي إلى الدوري الإنجليزي، حيث انضم إلى صفوف مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.