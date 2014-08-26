ماسكيرانو يبقى برشلونياً حتى 2018

مدد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، اليوم الثلاثاء، عقده مع نادي برشلونة الإسباني حتى 2018 مع وجود بند يتيح له التمديد لعام آخر.

ويتضمن العقد شرطا جزائيا يتيح للاعب الرحيل في أي وقت مقابل حصول برشلونة على 100 مليون يورو (132 مليون دولار)، علما بأنه سيكون في الرابعة والثلاثين من عمره إذا أتم العقد الجديد في صفوف الفريق حتى 2018.

وقال ماسكيرانو، بعد توقيع العقد الجديد: "أشعر بالسعادة البالغة للاستمرار في هذا النادي العظيم والبقاء مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين. هدفنا هذا الموسم هو أن تسير الأمور على ما يرام".

وفي نهاية الموسم الماضي، عبر ماسكيرانو عن شكوكه بشأن الاستمرار مع الفريق الكتالوني، ولكن تعاقد برشلونة مع المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي والأداء الراقي لماسكيرانو مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2014 بالبرازيل كانا من العوامل التي ساهمت في تمديد عقده مع برشلونة.

وأعرب ماسكيرانو عن ولائه وإخلاصه لبرشلونة، وقال إن هدفه الأساسي هو "البقاء على إخلاصه وعطائه للنادي حتى نهاية عقده".

وأضاف، بعد توقيع العقد مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي بحضور خوردي ميستري نائب رئيس النادي للشؤون الرياضية، وأندوني زوبيزاريتا مدير الكرة بالنادي: "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

وانضم ماسكيرانو (30 عاما) إلى برشلونة في 2010 بعد فترة رائعة قضاها في ليفربول الإنجليزي، ولعب ماسكيرانو في مركز قلب الدفاع بفريق برشلونة رغم كونه لاعب خط وسط.