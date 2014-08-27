برشلونة يتعاقد مع البرازيلي دوغلاس لمدة 5 أعوام

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم في بيان أذيع اليوم الأربعاء، أن دوغلاس بيريرا، الظهير الأيمن لفريق ساو باولو البرازيلي سيوقع على عقد انضمامه الى الفريق الإسباني في الأيام القليلة المقبلة ولمدة 5 سنوات لقاء 4 ملايين دولار.

وأكد النادي أن برشلونة وساو باولو توصلا الى اتفاق حول انتقال دوغلاس وأن الصفقة ستتم لقاء 4 ملايين دولار بالإضافة الى 5ر1 مليون دولار جوائز تأتي حسب النتائج التي سيقدمها اللاعب مع الفريق الإسباني.

وسيوقع دوغلاس (24 عاما) على عقد مدته 5 مواسم، وهو سيصل إلى برشلونة نهاية الأسبوع الحالي للخضوع لفحص طبي روتيني ثم التوقيع على العقد قبل تقدمه الى الجمهور في وقت لاحق.

