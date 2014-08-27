بعد توقيعه مع إيفرتون.. إيتو متحمّس

وصف المهاجم الكاميروني، صمويل إيتو، نجم نادي برشلونة السابق، ناديه الجديد إيفرتون بأنه ناد عظيم، وذلك لدى تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء.

وكان إيفرتون أكمل، أمس الثلاثاء، إجراءات ضمه للمهاجم الكاميروني (33 عاما) بعقد يمتد لعامين.

وقد أكد إيتو، الذي لعب الموسم الماضي أيضا بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشيلسي، أنه يريد أن يلعب أكبر قدر ممكن من المباريات حسب رغبة المدرب روبرتو مارتينيز.

وصرح إيتو لموقع إيفرتون الرسمي على الإنترنت قائلا: "كل لاعب يريد أن يلعب كل المباريات، ولكن الأمر لا يعتمد فقط علي وعلى رغبتي في اللعب".

وأضاف: "في هذه اللعبة ليس من الحكمة أن تدلي بكل ما تعرفه مبكرا، فحتى لو كنت أعرف أنني سألعب المباراة القادمة فإنني لن أفصح عن الأمر في وقت مبكر كهذا".

وتابع إيتو: "إن إيفرتون ناد رائع يتمتع بتاريخ عظيم. أعتقد أنه يمكننا أن نتعاون سويا، وأن نطور الفريق بشكل أكبر".