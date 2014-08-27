جماهير برشلونة: زوبيزاريتا لايحسن اختيار اللاعبين





أظهر استطلاع ألكتروني للرأي أجرته صحيفتا(موندو ديبورتيفو)و(سبورت)والعديد من وسائل الإعلام الكتالونية الأخرى رفض الكثيرين من جماهير فريق برشلونة الأسباني لكرة القدم لمعظم التعاقدات التي أجراها النادي الأسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية - بما في ذلك صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي دوجلاس - الذي تعاقد معه برشلونة مؤخرا اليوم الأربعاء.

ورغم أن برشلونة يعتبر حاليا أكثر الأندية الأسبانية إنفاقا للأموال لجلب لاعبين جدد، حيث بلغ إجمالي ما أنفقه في الصيف الحالي إلى ما يقرب من 155 مليون يورو، إلا أن جماهير الفريق تنتقد اختيارات أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لبرشلونة.

وكان برشلونة قد تعاقد مع سبعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وشملت القائمة المهاجم الأورجواياني لويس سواريز، وصانع الألعاب الكرواتي إيفان راكيتيش وحارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو ونظيره الألماني مارك أندريه تيرشتيجن والفرنسي جيريمي ماتيو والبلجيكي توماس فيرمايلين، بالإضافة إلى البرازيلي دوجلاس بيريرا.

وباستثناء راكيتيتش الذي قدم أداء لافتا خلال فوز الفريق الكتالوني 3/ صفر على اليتشي في أولى مبارياته بالموسم الجديد في الدوري الأسباني ترى الجماهير الكتالونية أن صفقات الفريق هذا الموسم لم تكن على المستوى المطلوب.

ويعاني تيرشتيجن من الإصابة مثل زميله المدافع توماس فيرمايلين، كما أن الفريق سيعاني من غياب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز حتى 25 أكتوبر المقبل موعد انتهاء عقوبة إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب قيامه بعض المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني في بطولة كأس العالم الماضية بالبرازيل.

وانتقدت (سبورت) اليوم الأربعاء توقيع دوجلاس لبرشلونة، الذي أصر النادي الكتالوني على التعاقد معه رغم وجود لاعبين يلعبان في مركز الظهير الأيمن هما البرازيلي المخضرم داني ألفيش واللاعب الشاب مارتن مونتويا.

وسيكون الشغل الشاغل لزوبيزاريتا حاليا البحث عن عرض مناسب لبيع اللاعب الكاميروني اليكسندر سونج الذي انتقل إلى الفريق قادما من أرسنال الانجليزي مقابل 16 مليون يورو عام 2012.

