فالكاو يقبل بقيادة هجوم آرسنال الإنجليزي

أعرب الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، عن استعداده للانضمام لآرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لإنقاذ أزمة "الجانرز" الهجومية بعد شكوك حول إصابة الفرنسي جيرو.

وبحسب صحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية، التي أكدت أن فالكاو قد رحب بفكرة الصفقة، وأخبر إدارة "الجانرز" باستعداده للانتقال، حيث يرغب أرسين فينغر، المدير الفني للفريق في دعم الخط الهجومي في أسرع وقت.

التقرير أشار إلى أن الصفقة ستتوقف على جدية إدارة النادي الإنجليزي على دفع قيمة صفقة الإعارة، وأكد أن ريال مدريد من الممكن أن يحول اللاعب إلى مساره من جديد، في انتظار التحرك النهائي للأطراف المعنية.

ويرغب موناكو الفرنسي في الحصول على 20 مليون إسترليني لإعارة نجمه الكولومبي، وهي التي ستحدد من سيفوز بخدمات اللاعب الهداف، بحسب التقرير.