فان غال: ليس بحوزة دي ماريا عصاً سحرية

قال الهولندي لويس فان غال، مدرب مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، إن الجناح الأرجنتيني انخيل دي ماريا لن يقدم حلا فوريا لمشاكل النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انضمامه من ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية بريطانية.

وكان فان غال يتحدث بعد هزيمة يونايتد 4-صفر أمام مضيفه ميلتون كينيز دونز المنتمي للدرجة الثالثة في الدور الثاني بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وهو ما زاد من معاناة الفريق في بداية الموسم الجديد.

وقال فان غال لمحطة سكاي سبورتس التلفزيونية بعد انضمام دي ماريا مقابل 59.7 مليون جنيه استرليني (98.77 مليون دولار): "أعتقد أن دي ماريا يمكنه المساهمة، وهذا مهم للغاية، لكن لا يجب علينا أن نتوقع تغيير أمورنا بداية من الغد".

وأضاف "يجب عليه التكيف مع الثقافة في إنجلترا وثقافة الدوري الإنجليزي الممتاز وفلسفة مانشستر يونايتد".

وتابع "سيساهم بقوة في طريقتنا في اللعب. إنه لاعب مبدع. يمكنني تغيير طريقة اللعب مع وجود دي ماريا. يمكنه اللعب كجناح وفي خط الوسط أيضا".

ولم يحقق فان غال أي انتصار في ثلاث مباريات رسمية قاد فيها يونايتد هذا الموسم.

وجاءت الهزيمة المذلة أمام ميلتون بعد الخسارة 2-1 أمام سوانزي سيتي، وهي الأولى ليونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري منذ 1972، ثم التعادل 1-1 مع سندرلاند في المسابقة.

وأشاد فان غال برد فعل جماهير يونايتد المخلصة في مباراة سوانزي، وطالبهم بالاستمرار في الصبر على الفريق أثناء محاولته إعادة بناء الصفوف.

وقال فان غال "الجماهير يجب أن تثق في فلسفتنا. نحن نبني فريقا لا يمكن صناعته في شهر أو حتى في عام واحد".

وأضاف "هزيمة الثلاثاء محزنة للغاية، لكن أتمنى أن تستمر الجماهير في ثقتها بالنادي وفي فلسفتنا، لأنها تستغرق وقتا".

وتابع "نعلم تماما ما نفعله. خسرنا في كأس الرابطة، لذلك الليلة كلفتنا فرصة المنافسة على لقب، وهذا يثير الإحباط".

وستكون المباراة القادمة ليونايد أمام بيرنلي الصاعد حديثا في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.