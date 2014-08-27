بداية صعبة للهولندي فان غال مع الشياطين الحمر

استبشر أنصار مانشستر يونايتد خيرا، منذ إعلان الإدارة خبر تعيين المدرب الهولندي لويس فان غال مدرباً للفريق، الجماهير ترى أن البطل والمنقذ وصل لينتشل الفريق الشمالي من حالة نفسية وفنية غير جيدة.

لم يتألق فان غال كلاعب، لكنه نجح كمدرب في ترك بصمة مميزة وسجله يشمل إحراز لقب الدوري المحلي في ثلاثة دوريات أووربية إلى جانب لقب أوروبي مع أياكس مطلع التسعينات. مع بلاده وصل مرتين إلى نصف نهائي المونديال في فرنسا ثمانية وتسعين، وفي البرازيل قبل أشهر قليلة.

كثيرون اعتبروا أن فان غال سيصلح ما أفسده ديفيد مويز، وهو ما تعزز إثر ستة انتصارات ودية، كان أخرها يحمل التتويج ببطولة كأس الأبطال الودية في الأراضي الأميركية.

في عهد فان غال الجديد، تحطم رقم قياسي جديد بالبريمير لييغ بارتداء الأرجنتيني دي ماريا قميص الشياطين الحمر مقابل 98 مليون دولار.

لكن قبل أن يجف حبر التوقيع مع لاعب ريال مدريد السابق كان كابوس الخسارة بالرباعية يلاحق فان غال وجماهير يونايتد في ذات الليلة، حيث نجح فريق ميلتون كينز دونز بالدرجة الثانية من إقصاء الشياطين الحمر من كأس رابطة المحترفين.

فان غال بنقطة وحيدة بعد مباراتين في البريميرليغ.. أصبح أول من يخسر في الافتتاحية على اولد ترافورد في تاريخ مشاركة النادي.

ففي الموسم الفائت، نال المدرب السابق ديفيد مويز نال نقطة وحيدة من أول ثلاث مباريات مع الفريق بالدوري، وإذا لم ينجح المدرب الهولندي بالفوز في ميدان بيرنلي فإنه سيصبح مشاركا له في هذا الإخفاق.

فان غال صرح بأن يونايتد هو آخر تجربة تدريبية له قبل أن يعتزل الإدارة الفنية في كرة القدم. وما لم تتحسن الأوضاع سريعا فإن نقطة النهاية لن تأتي مع ابتسامة الرجل الذي عقدت عليه الجماهير الحمراء آمالا كثيرة.