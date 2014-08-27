كوريا الجنوبية تبحث عن مدرب يقود منتخبها الوطني

يعاني اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم في البحث عن مدرب جديد في ظل مطالبة بعض المرشحين بمبالغ مالية كبيرة وعدم رغبة الآخرين في تولي هذا المنصب.

ويبقى منصب مدرب منتخب كوريا الجنوبية شاغرا منذ استقالة هونج ميونج بو من منصبه عقب العروض الضعيفة للفريق في نهائيات كأس العالم الأخيرة بالبرازيل.

واعتقد الاتحاد الكوري أنه وجد البديل المناسب، وكان قريبا من التعاقد مع الهولندي بيرت فان مارفيك قبل أن يرفض مدرب هامبورغ السابق العرض المقدم الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بسبب أمور متعلقة بالضرائب والوقت المفترض أن يقضيه فان مارفيك في كوريا الجنوبية.

وعاد الاتحاد الكوري للبحث عن مدرب، وتولى لي يونج سو رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد هذه المسؤولية دون أن تتكلل بالنجاح بعد.

ونقلت وسائل إعلام كورية عن لي قوله، اليوم الأربعاء، "لا يوافق المرشحون المحتملون على تولي المسؤولية بمبالغ بسيطة. لا يعتقد كثيرون أن هذا المنصب خطوة إيجابية. أعتقد أن البعض يشعر بضغوط تتعلق بضرورة النجاح في التصفيات المقبلة لكأس العالم".

وسيتولى شين تاي يونج، لاعب منتخب كوريا الجنوبية السابق، تدريب بلاده بشكل مؤقت في مباراتين وديتين أمام فنزويلا في الخامس من سبتمبر، وأمام أوروغواي بعدها بأربعة أيام.

وتخوض كوريا المباراتين استعدادا للمشاركة في كأس آسيا في يناير، حيث ستتطلع لإحراز اللقب لأول مرة في 54 عاما.